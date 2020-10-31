الامن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في كركوك.

الامن الوطني يلقي القبض على عنصرين من داعش في كركوك.

المستقلة . أعلن جهاز الامن الوطني عن القاء القبض على احد عناصر ديوان الدعوة والمساجد واخر من ديوان الجند في كركوك

وقال بيان أصدره الجهاز وتلقت (المستقلة) نسخة منه بناءً على معلومات المواطنين الواردة عن طريق الخط الساخن (131)؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بعد مقاطعة المعلومات مع قاعدة البيانات واجراء التحري الميداني من القاء القبض وفق مذكرات قضائية على عنصرين من عناصر عصابات داعش الارهابية ممن يعملون ضمن ولاية كركوك.

وأشار البيان إلى أن احد الشخصين منضوي فيما يسمى بديوان الدعوة والمساجد وعمله يتركز على حث المواطنين للالتحاق في صفوف المقاتلين.

واضاف اما الاخر فيعمل بما يسمى ديوان الجند ومشترك في اغلب المواجهات العسكرية ضد القوات الامنية خلال عمليات التحرير.

وبين أنه جرى تدوين اقوالهما اصولياً واحالتهما الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما.