الامن الوطني يفكك خلية لـ داعش في محافظة نينوى

المستقلة / – أعلن جهاز الأمن الوطني، الأحد، تفكيك خلية لتنظيم داعش مؤلفة من 15 عنصراً في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال الجهاز في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد ، أن مفارزه “تمكنت من تفكيك خلية إرهابية نائمة مؤلفة من 15 ارهابياً متوزعين في أحياء مختلفة من المحافظة بعد مراقبة تحركاتهم والقبض عليهم وفق مذكرات قضائية”.

وأشار البيان، إلى “تدوين أقوال المعتقلين أصولياً والذين اعترفوا بالتخطيط لشن هجمات تعرضية متفرقة لزعزعة الاستقرار الأمني و إثبات الوجود”، مؤكداً “إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.