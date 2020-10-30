الامم المتحدة تنآى بنفسها عن اغلاق مخيمات النازحين في العراق

المستقلة.. أعلنت ممثلية الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ان قرار اغلاق مخيمات النازحين الذي اتخذته وزارة الهجرة والمهجرين تم بعيدا عن التنسيق مع الأمم المتحدة.

وذكرت يونامي في بيان نيابة عن مكتب نائبة المُمثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمنسقة المقيمة ومُنسقة الشؤون الإنسانية في العراق أن الحكومة العراقية أعلنت عزمها إغلاق العديد من مخيمات النازحين في العراق بحلول نهاية عام 2020. وقد تم بالفعل إغلاق عدد من المخيمات ودمجها خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع إغلاق المزيد من المخيمات.

وأكدت أن اتخاذ هذه القرارات تم “بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، التي لا تشارك في القرارات الحكومية المتعلقة بوضع مخيمات النازحين”. منوهة الى ان المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بحماية النازحين ورفاههم تقع على عاتق الحكومات الوطنية والسلطات المحلية.

وأشار البيان الى أن الأمم المتحدة تدعم “عودة النازحين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة”. مؤكدة التزامها ” بولايتها في التنسيق مع الحكومة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية، وتعمل على ضمان حصول النازحين الذين غادروا المخيمات والذين يعودون إلى ديارهم على الدعم اللازم في طريق عودتهم وعند وصولهم”.

وأضاف “تتابع الأمم المتحدة التطورات عن كثب، وهي على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية بشأن التخطيط لإيجاد حلول دائمة وطويلة الأجل لجميع النازحين الضعفاء في العراق”.