الامارات تمنع اصدار التاشيرات للعراقيين بدون اسباب

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المستقلة / – أعلنت الامارات اليوم الاربعاء عن تعليق اصدار تاشيرة الدخول الى 13 دولة منها العراق وسوريا و ايران والصومال.

وأشارت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي، التي وزعت على شركات عاملة بالمجمع، إلى منشور من إدارة الهجرة الإماراتية بدأ العمل به يوم 18 تشرين الثاني الجاري.

وقالت إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر.

وتابعت أن حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.

ولم يتضح ما إذا كان هناك أي استثناءات للحظر.

وقال مصدر مطلع “، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية.

ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.

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