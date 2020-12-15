الامارات تتعاون مع اسرائيل لافتتاح اول مستشفى في دبي

الامارات تتعاون مع اسرائيل لافتتاح اول مستشفى في دبي

المستقلة … بعد تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي والامارات أعلنت مجموعة “التداوي” الطبية الإماراتية في دبي عن شراكة مع المركز الطبي الإسرائيلي “شيبا” لافتتاح مركز وعيادة طبية في دبي.

وقالت مصادر اعلامية من داخل الكيان الاسرائيلي أن المشروع الذي تهدف الامارات الى افتتاحه بالتعاون مع الجانب الاسرائيلي سيجعل المركز الطبي أول مستشفى إسرائيليا يقدم الخدمات الطبية في الإمارات.

وأضافت المستشفى الإسرائيلي سيتعاون مع المجموعة الصحية الإماراتية “التداوي” من خلال تقديمه علاجات استشارية طبية في المكان أو عن بعد.

وستقوم كل من “شيبا” و”التداوي” بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها مستقبلا، بحيث سيتحول “شيبا” إلى مستشفى فعال تماما، يقوم بتقديم خدماته في الإمارات.