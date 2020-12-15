الامارات تتعاون مع اسرائيل لافتتاح اول مستشفى في دبي

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة … بعد تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي والامارات أعلنت مجموعة “التداوي” الطبية الإماراتية في دبي عن شراكة مع المركز الطبي الإسرائيلي “شيبا” لافتتاح مركز وعيادة طبية في دبي.

وقالت مصادر اعلامية من داخل الكيان الاسرائيلي أن المشروع الذي تهدف الامارات الى افتتاحه بالتعاون مع الجانب الاسرائيلي سيجعل المركز الطبي أول مستشفى إسرائيليا يقدم الخدمات الطبية في الإمارات.

وأضافت المستشفى الإسرائيلي سيتعاون مع المجموعة الصحية الإماراتية “التداوي” من خلال تقديمه علاجات استشارية طبية في المكان أو عن بعد.

وستقوم كل من “شيبا” و”التداوي” بتوسيع الخدمات الطبية التي يقدمونها مستقبلا، بحيث سيتحول “شيبا” إلى مستشفى فعال تماما، يقوم بتقديم خدماته في الإمارات.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

لن تصدقوا كم يبلغ ثمن ساعة يد عمرو دياب فى بوستر “يا أنا يا لأ” ؟

اخبار العراق

كردستان : تسجيل 222 إصابة جديدة بكورونا إلى جانب 3 وفيات خلال 24 ساعة الماضية

اخر الاخبار

نعيم العبودي يؤكد وجود الخلل في السياسة النقدية للبنك المركزي

اخبار العراق

مطالبات نيابية مستمرة والموازنة متأخرة

اخر الاخبار

فيديو.. نتيفلكس تستعد لطرح لمسلسل BRIDGERTON في 25 ديسمبر الجاري

اخبار العراق

هيئة علماء المسلمين نظام البلد المتهالك سينهار بسبب سيطرة الاحزاب

اخبار العراق

رسمياً تمديد التقديم إلى المنح الدراسية المصرية