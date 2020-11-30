الالتهاب الرئوي عند كبار السن اسبابه وطرق معالجته

المستقلة … يعتبر الالتهاب الرئوي هو عدوى تلتهب فيها الأكياس الهوائية الدقيقة في رئتيك ( الحويصلات الهوائية ). مما يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل السعال وضيق التنفس.

يمكن أن يكون الالتهاب الرئوي خطيرًا بالنسبة لبعض الاشخاص، ومن بينهم كبار السن. حيث وجدت دراسة حديثة أن ما يقرب من مليون شخص بالغ تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر يدخلون المستشفى كل عام بسبب الالتهاب الرئوي في الولايات المتحدة.

اقرأ ايضاً: فوائد خل التفاح لعلاج و تخفيف من الالتهابات

هناك عدة أسباب تجعل الالتهاب الرئوي أكثر حدة عند كبار السن، منها:

يضعف نظام المناعة لدينا بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في العمر.

من المرجح أن يعاني كبار السن من حالات صحية مزمنة ، مثل اضطراب الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أو أمراض القلب ، والتي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

ويمكن معالجة وتدارك المصاب بالالتهاب الرئوي بواحدة من الطرق التالية:

تناول السوائل. من المهم التأكد من تناول كمية كافية من السوائل عند إصابتك بالتهاب رئوي. إذا كنت في المستشفى ، فقد تتلقى سوائل عن طريق الوريد .

العلاج بالأوكسجين. إذا كنت في المستشفى مصابًا بالالتهاب الرئوي ، فقد يتم استخدام العلاج بالأكسجين للتأكد من أنك تتلقى ما يكفي من الأكسجين.

قسط من الراحة. الحصول على قسط كبير من الراحة يمكن أن يساعد جسمك على الاستجابة للعدوى. إذا كان يجب عليك أداء الأنشطة اليومية ، فحاول ألا تبالغ في ذلك ولا تتردد في طلب المساعدة ، إذا لزم الأمر.

المشروبات الساخنة والدافئة. قد يساعد شرب المشروبات الدافئة أو المرق واستخدام المرطب على تفكيك المخاط في حلقك وصدرك.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC). يمكن أن تساعد هذه في تخفيف الأعراض مثل الحمى وعدم الراحة. تتضمن الأمثلة أشياء مثل أسيتامينوفين (تايلينول) وإيبوبروفين (موترين وأدفيل) ونابروكسين (أليف).