الاعمار والاسكان تعتزم تصميم ابنية ذكية للمستشفيات

المستقلة /- كشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، عن توجهها نحو تصميم ابنية ذكية للمستشفيات، بينما اشارت الى أن هذه التقنية الذكية ستكون موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.

وقال مدير عام المركز الوطني للاستشارات الهندسية في وزارة الاعمار والاسكان حسن مدب مجحم في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة اليوم الاربعاء، ان “المركز وضمن خططه في انجاز تصاميم حديثة ومتطورة في عموم البلاد، انجز التصاميم المعمارية والانشائية والخدمية لثلاثة مستشفيات، اثنان منها في محافظة صلاح الدين هما: الحردانية بقضاء بلد، والمعتصم بقضاء سامراء، أما المستشفى الثالث فهو مستشفى الإمامين الجوادين بمنطقة شمال بغداد”.

وأضاف مجحم، ان “تصاميم مستشفى الجوادين، اعدت بتقنية الابنية الذكية الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة”، عادا التصميم “ضمن جهود المركز لتطوير الاعمار بالمدن والتوجه نحو الابنية الذكية”.

واشار الى ان تلك “الفكرة ستعمم على جميع تصاميم المركز اذا ما حققت النجاح المطلوب”.

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