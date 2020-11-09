الاعلام الامني : أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء “تعرض إرهابي” في الرضوانية

المستقلة / أفادت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بـ”استشهاد” أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء “تعرض إرهابي” في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلةمنه، إن “مجموعة إرهابية مكونة مِن أربعة أشخاص، قامت في ساعة متأخرة من ليل أمس، بالتعرض على نقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة الرضوانية”.

وأضافت الخلية في بيانها، أن ذلك “أدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين أحدهم غادر المستشفى صباح اليوم”.