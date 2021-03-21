الاعرجي يهاجم مسودة طلب حل البرلمان.. كلام حق يراد به باطل

المستقلة /- هاجم نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، الأحد، مسودة طلب حل البرلمان.

وكتب الأعرجي في تغريدة على تويتر تابعتها المستقلة ، أن “ما قدّمه بعض النواب في مسودة طلب حل البرلمان، كلام حق يراد به باطل”.

وأضاف، “ما دُسَّ في الطلب من كلمات ومصطلحات وتواريخ ستُحوِّل المشكلة إلى أزمة توصِلنا إلى المجهول!”.

 

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