الاعرجي يهاجم مسودة طلب حل البرلمان.. كلام حق يراد به باطل
المستقلة /- هاجم نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، الأحد، مسودة طلب حل البرلمان.
وكتب الأعرجي في تغريدة على تويتر تابعتها المستقلة ، أن “ما قدّمه بعض النواب في مسودة طلب حل البرلمان، كلام حق يراد به باطل”.
وأضاف، “ما دُسَّ في الطلب من كلمات ومصطلحات وتواريخ ستُحوِّل المشكلة إلى أزمة توصِلنا إلى المجهول!”.
ما قدّمه بعض النواب في مسودة طلب حل البرلمان، كلام حق يراد به باطل، وما دُسَّ به من كلمات ومصطلحات وتواريخ ستُحوِّل المشكلة إلى أزمة توصِلنا إلى المجهول!
— بهاء الأعرجي (@bahaa_alaaraji) March 21, 2021
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