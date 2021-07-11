الاعرجي : اي تصعيد امني سيؤخر قرار جدولة الانسحاب الامريكي من العراق

المستقلة / – قال نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي ان اي تصعيد قادم سيؤخر اصدار قرار جدولة الانسحاب الامريكي من البلاد.

وذكر في تغريدة إن : هدف الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هو إنهاء ملف التفاوض حول جدولة الإنسحاب الأمريكي من العراق وإصدار قرار بذلك،.

واضاف الاعرجي ان : أي تصعيدٍ قادم سيؤخر اصدار هذا القرار، وعلى من يرفع شعار إخراج المحتل الوقوف مع رئيس الوزراء ودعمه لتحقيق هذا المطلب الوطني.