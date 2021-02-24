الاطاحة بمسؤول التفخيخ لما يسمى ولاية بغداد شمالي بغداد

المستقلة /- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن الاطاحة بمسؤول التفخيخ يسمى ولاية بغداد شمال العاصمة.

وقالت الاستخبارات ان “بعملية نوعية استباقية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وقوة من لواء المشاة ٤٤ وفوج مغاوير القيادة وقوة من جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على الارهابي

المسؤول عن التفخيخ لما يسمى بولاية بغداد”.

وأوضح البيان، ان “الارهابي كان مسؤولا عن التفخيخ لما يسمى بولاية صلاح الدين، مبينا انه ” تم محاصرة داره الواقعة باحدى مناطق بغداد الرصافة والقبض عليه”.

وأشار الى، ان “المتهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب وتم تسليمه الى الجهات المختصة”.

 

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