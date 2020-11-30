الاسدي من الناصرية : جئنا لحمايتكم وحماية حقوقكم المشروعة

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المستقلة / –  اكد رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي ” ان وفد خلية ازمة الطوارئ جاء الى الناصرية لحماية المتظاهرين وحماية حقوقهم المشروعة “.

وقال عبد الغني الاسدي خلال حديثه مع ممثلي الخريجين المعتصمين في ذي قار :” ان صوتكم وصل لاعلى السلطات وهي متفهمة لمطالبكم وتعمل على حلها باقرب وقت ، ونسعى واياكم للابتعاد عن كل ما من شأنه ان يعكر الامن والاستقرار في الناصرية “.

واضاف رئيس جهاز الامن الوطني :” نحتاج الى الحديث بلغة مشتركة للوصول الى حلول مرضية “.

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