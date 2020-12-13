الازمة النيابية: ازدياد اعداد الاصابات في المدارس يجعلنا نعيد النظر في العام الدراسي

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المستقلة /سرى جياد/كشفت خلية الازمة النيابية ان الوضع لازال مسيطر عليه في المدارس التي باشرت ببدء العام الدراسي الجديد،ملمحةً الى ان زيادة اعداد الاصابات بفيروس “كورونا”قد يجعلنا نعيد النظر باستمرار دوام المدارس.

وقال مقرر اللجنة الدكتور جواد الموسوي عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية للمستقلة ان الخلية واللجنة تتابع بدقة اعداد الاصابات وسير العملية التربوية في المدارس،مشيراً الى ان هنالك اعداد قليلة من الاصابات في بعض المدارس وهذا الامر طبيعي جدا.

وتابع اننا في الوقت نفسه لاحظنا ازدياد اعداد الاصابات سواء في التلاميذ والطلبة او الملاكات التعليمية والتدريسية في بعض مدارس جانب الرصافة من بغداد ومحافظة البصرة مما استدعى اغلاقها.

وبين باننا نتابع عن كثب هذا الموضوع،اذ لغاية الان فان عدد المدارس المغلقة متوقعة جدا،مستدركاً ان ازدياد اعداد المدارس المغلقة بسبب ارتفاع الاصابات فيها قد يجعلنا نعيد النظر ببدء العام الدراسي.

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