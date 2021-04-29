الاردن يوضح سبب عدم تقليص الحظر الجزئي وموعد موجة كورونا الثالثة

المستقلة /- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية عادل البلبيسي، إن تخفيف قيود الإغلاق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد جاء بإلغاء حظر التجول الجمعة في المرحلة الحالية، ولم تُقلص ساعات حظر التجول في باقي الأيام لأنه لا يمكن اتخاذ أكثر من إجراء واحد في الوقت ذاته، فالوضع الوبائي الآن وكل المؤشرات لا تسمح بهذا الأمر، وتوقع بدء الموجة الثالثة خلال شهر ونصف من انتهاء الموجة الثانية.

وأوضح عبر لقاء أجراه مع قناة “المملكة”، أن أي حظر ولو كان لساعات محدودة يُمكن أن يقلل من نسبة الإصابات بالفيروس، وفي هذا الحظر نحن نبعد الناس عن بعضها البعض، والواقع أن عدد الإصابات انخفضت منذ بدء حظر التجول يوم الجمعة والحظر الجزئي.

“نحن لا نريد أن يختنق الناس لكن القطاع الطبي اختنق ومنذ عام وهو بوضع مأساوي”، وفق البلبيسي.

وتوقع أن يكون المنحنى الوبائي للموجة الثالثة أعلى من المنحنى الذي عُرض في المؤتمر الصحفي بكثير، لكن “لا نعلم متى سيبدأ لكنه بالعادة يبدأ بعد حوالي 6 أسابيع من الموجة الثانية … ونحن الآن تقريبا في النصف الاخير من الموجة الثانية”.

كما توقع بدء الموجة الثالثة خلال شهر ونصف وهو يعتمد على المنحنى الوبائي والالتزام بالإجراءات والإقبال على تلقي اللقاحات وهو المخرج الوحيد، وخلال الفترة بين الموجتين “سنعمل على تحسين خدمات المستشفيات والقدرة الاستيعابية لاستيعاب المرضى”.

الحكومة أعلنت وقف العمل بحظر التجول الشامل يوم الجمعة ابتداء من 30 نيسان/أبريل الحالي، واستمرار الحظر الجزئي الليلي الحالي، والسّماح للمواطنين بالخروج سيراً على الأقدام لأداء صلاتيّ العشاء والتراويح في المساجد، وفتح الحدائق العامّة والمحال التجاريّة.