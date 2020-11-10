الاردن ينتخب.. تنظيم عالي من رجال الأمن لاستقبال الناخبين – صور

المستقلة /- مع الساعات الاولى لبدء العملية الانتخابية لمجلس النواب الاردني التاسع عشر، وتوافد المواطنين للادلاء باصواتهم، نظم رجال الامن استقبال المواطنين وعملوا على تسهيل دخولهم.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها الساعة السابعة صباح اليوم الثلاثاء، لإستقبال الناخبين، ايذاناً ببدء الاقتراع لإختيار اعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

ويتنافس 1693 مترشحاً ومترشحة ضمن 294 قائمة انتخابية، على 130 مقعداً موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق المملكة، منها 15 مقعداً على الأقل مخصصة للمرأة. وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فان عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و647 الفا و835 ناخبا وناخبة، منهم 577 الف ناخب وناخبة يقترعون لأول مرة. ويعمل في مراكز الاقتراع والفرز أكثر من 52 الفا، بما في ذلك 18 الف متطوع، فيما يتولى نحو 53 الف رجل امن من مختلف التشكيلات والوحدات حماية العملية الانتخابية، وتأمين مراكز الاقتراع والفرز البالغ عددها 1824 مركزاً تضم 8080 صندوق اقتراع.

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