الاردن يعد خطة حكومية للتعافي من كورونا بالربع الأول من 2021

الاردن يعد خطة حكومية للتعافي من كورونا بالربع الأول من 2021

المستقلة /- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الأحد، إن الحكومة ستعلن خطتها للتعافي الاقتصادي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل2021.

وأضاف الشريدة، خلال استضافته عبر برنامج الأحد الاقتصادي، “سنعلن الخطة قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، وأتوقع بدء العمل فيها بعد انتهاء أزمة كورونا (…) الحكومة تحوطت حول ذلك مع منتصف 2021”.

“نحن ندرك أن أزمة كورونا أضافت على تحدياتنا السابقة الكثير. ونحن ندرك أننا بحاجة إلى برنامج خاص للتعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا”، وفق الشريدة، مشيرا إلى أن “برنامج التعافي سيكون ضمن نهج جديد من العمل”.

وقال إن هدف برنامج التعافي الاقتصادي “معالجة الفقر والبطالة وتعزيز الحماية الاجتماعية”، والتركيز على التشاركية مع القطاع الخاص.

“برنامج التعافي ما بعد كورونا بحاجة إلى خلق مزيد من فرص العمل وتقليل عدد الذين يتوجهون إلى صندوق المعونة الوطنية، وإعادة حركة الاقتصاد. وتمكنا من جذب استثمارات جديدة لخلق فرص عمل جديدة”، وفق الشريدة.

وقال إن البرنامج “يحاول أن يقدم التحفيز والتمكين المطلوب للقطاعات الاقتصاية الرئيسية ومنها السياحة والصناعة والزراعة والنقل، بحيث يكون فيها استثمارات إضافية تحقق النمو وفرص العمل”.

بلغت معدلات البطالة في الأردن 23.9% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بينما وصلت نسبة الفقر المطلق إلى 15.7% بناء على دراسة حكومية في 2017.

الشريدة قال إن دراسة عام 2017-2018 المتعلقة بالفقر “بحاجة إلى مراجعة منهجيتها وتحديثها في ضوء ما حدث من إنكماش اقتصادي في 2020 وتداعيات جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وأشار إلى “إعداد دراسة جديدة سيشكل لها لجنة جديدة ولجان فنية لإعدادها بأسرع وقت ممكن”، وذلك لمعرفة خط الفقر. “لا يوجد ما يمنع من عرض نتائج الدراسة بكل شفافية”، وفق الشريدة.