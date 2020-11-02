الاردن : ورادات النفط العراقي بلغت 262 الف برميل خلال الشهر الماضي

الاردن يستورد 262 الف برميل من النفط العراقي

المستقلة / – أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي، اليوم، ان اجمالي واردات بلادها من نفط العراق بلغت خلال شهر تشرين الاول الماضي حوالي 262 الف برميل بمعدل 8448 برميلا يومياً.

وقالت زواتي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، ان إجمالي كميات مادة النفط الخام العراقي الموردة للمملكة منذ شهر ايلول 2019 وحتى نهاية تشرين اول 2020 بلغ حوالي 219ر3 مليون برميل وبمعدل 7611 برميلا يوميا نقلت بواسطة الف صهريج.

وأوضحت ان جائحة كورونا فرضت تفريغ الصهاريج العراقية في الصهاريج الأردنية في المنطقة الحرة بين البلدين عن طريق تبادل الحمولة.

ويستورد الأردن النفط الخام من العراق في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في الثاني من شهر شباط 2019.

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