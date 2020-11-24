الاردن : عودة التعليم في المدارس بالفصل الدراسي الثاني
المستقلة /- قال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي ، اننا عائدون بالفصل الدراسي الثاني ونخطط لذلك ، وذلك مناط بالحالة الوبائية ، فنحن نشهد مؤشرات إيجابية وتراجعا في الحالة الوبائية ، ونتمنى ان نشهد المزيد من التراجع من اليوم وحتى شهرين أي في بداية الفصل الدراسي الثاني.
وبين النعيمي في تصريحات لإذاعة حياة ، ان المكان الطبيعي للطلبة في المدارس في صفوفهم ، والتوجه الى التعليم عن بعد كان ضرورة بسبب الحالة الوبائية.
وأضاف : خيار التعليم عن بعد كان ضروريا بعد ارتفاع إصابات كورونا وتطور الحالة الوبائية ، وهذا التوجه كان في جميع دول العالم ، وتأثر 1.5 مليار طالب في العالم بسبب هذه الجائحة.
وبين ان التعليم عن بعد يرافقه تغير كبير في أساليب التعليم ، وبعض الطلبة استطاع التأقلم والاخرون يحتاجون لمساعدة ، والجائحة سرعت الى التحول الرقمي في جميع المجالات وليس التربية فقط.
ورفض الوزير القول ان مستوى الطلبة تدهور ، وبين ان الدراسات العالمية بينت ان قسما من الطلاب سيتأثرون سلبا على المستوى التعليمي وخصوصا طلاب المراحل الأولى ، وحتى على المستوى النفسي والاجتماعي للطلبة.
وأضاف : نتوقع وجود فجوة في التعلم ، ووجود فاقد تعليمي ورصدنا هذا الفاقد خلال الفصل الثاني من العام الماضي ، ولذلك قمنا ببرنامج استدراكي عندما عدنا للمدارس.
وبين النعيمي انه يجب اغتمام التكنولوجيا في هذه المرحلة والمراحل القادمة ، وثبت فوائد التكنولوجيا حتى منذ بدء قبل الجائحة.
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