الاردن : جثمان “عبود العمري” سيصل المملكة الخميس

المستقلة /-أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، ضيف الله الفايز ، أنه تمّ الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة المتعلّقة بنقل جثمان الناشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبد الله العمري.

وبين الفايز ، الثلاثاء أنه من المتوقع أن يصل جثمان العمري ، بعد غد الخميس ، برفقة أصدقائه الأربعة ، بعد تقديم العلاج اللازم لهم، حيث كانوا يتواجدون برفقته – العمري – .

وتوفي العمري بحادث سير ، وكانت “الرحلة الأخيرة” له ، في جنوب إفريقيا ، وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث توشّحت العديد من الصفحات بالسواد حزنا على فراق العمري، مستذكرين مناقبه .

العمري رحل، على وقع صدمة عائلته ومحبيه ، فقد غادر الأردن برحلة سياحية واليوم يعود إليها “مكفّنا” .

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