الاردن : تاجيل خدمة العلم لعام 2022 بسبب كورونا

الاردن : تاجيل خدمة العلم لعام 2022 بسبب كورونا

المستقلة /- كشف وزير العمل الدكتور معن قطامين عن التوجه لتأجيل خدمة العلم إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

وأضاف سيتم إبلاغ كل من استدعي للخدمة بممارسة حياته الطبيعية لحين إعادة العمل بالبرنامج.