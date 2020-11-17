الاردن : تاجيل خدمة العلم لعام 2022 بسبب كورونا

المستقلة /- كشف وزير العمل الدكتور معن قطامين عن التوجه لتأجيل خدمة العلم إلى عام 2022 بسبب جائحة كورونا.

وأضاف سيتم إبلاغ كل من استدعي للخدمة بممارسة حياته الطبيعية لحين إعادة العمل بالبرنامج.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

مسؤول كبير : أكثر من مليون أردني مصابون بكورونا

اخبار الاردن

68 وفاة و2373 إصابة جديدة بكورونا بالأردن

اخر الاخبار

الهدف مرصود .. أغنية فلسطينية تثير الفوضى في الاردن

اخبار الاردن

الأردن : غضب ملكي ورسالة شديدة اللهجة.. واستقالة لوزير الداخلية

اخبار الاردن

ماذا حدث في الاردن؟ ترجيح ارتفاع اصابات كورونا الى 8000 يوميا

اخر الاخبار

الاردن ينتخب.. تنظيم عالي من رجال الأمن لاستقبال الناخبين – صور

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

تحديد موعد كأس العالم للأندية

(المستقلة) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن مواعيد انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية للموسم الحالي. وكانت النسخة المقبلة من البطولة مهددة بالإلغاء، بسبب ارتباك جدول منافسات كرة القدم حول العالم، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا. وقال الاتحاد الدولي في بيان عبر موقعه الإلكتروني إن النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية ستقام في […]
اخر الاخبار

زوجة تامر عاشور: أسعى للطلاق منه منذ عام ونصف

المستقلة/ منى شعلان/كشفت سمر أبو شقة، زوجة الفنان المصرى تامر عاشور، عن إنفصالهما ، منذ عام ونصف ، دون طلاق ، وأن بينهما مشاكل كثيرة ، أدت إلى تمسكها بالطلاق منه دون رجعة. ومن خلال رد سمر أبو شقة ، على أسئلة متابعيها عبر خاصية “ستوري” بحسابها على موقع الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، أكدت إنها […]
اخر الاخبار

زلزال بقوة 6.3 يضرب اندونيسيا

المستقلة /- أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6.3 بمقياس ريختر، قبالة سواحل سومطرة. وقالت الوكالة إنها لم تصدر أي تحذيرات من موجات تسونامي بسبب الزلزال، الذي وقع على بعد 100 كيلومتر من اليابسة. ومن ناحية أخرى، كان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، ذكر أمس الإثنين، إن زلزالا […]
الاخبار

اقليم كردستان يسوق مليونين و426 ألف طن حنطة وشعير

المستقلة  / –  وصلت كميات الحنطة المسوقة في اقليم كردستان خلال العام الحالي الى مليونين و426 ألف طن، في وقت تم فيه الشروع بعمليات حصاد الذرة في اربيل. وقال مدير الرقابة التجارية، مسؤول سايلو اربيل هيمن مراد في تصريح لصحيفة ”الصباح” تابعته المستقلة : ان الكميات المنتجة من القمح في كردستان لسنة 2020 توزعت بواقع […]
اخر الاخبار

هيومن رايتس تتهم الحكومة بإهمال ملف ضحايا الإخفاء القسري

المستقلة / .. طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات العراقية بالوفاء بالتزامها بتحديد مكان ضحايا الإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين، متهمة الحكومة العراقية بإهمال هذا الملف. وقالت المنظمة، في تقرير  نشرته على موقعها، إنه “منذ تولي مصطفى الكاظمي منصبه كرئيس للوزراء في مايو 2020، أعلن أن حكومته تعمل على إنشاء آلية جديدة لتحديد مكان ضحايا الإخفاء […]
اخر الاخبار

لجنة العلاقات الخارجية: العراق غير مهيأ للانسحاب الأميركي

المستقلة /-قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، مثنى أمين، إن العراق غير مهيأ في هذا الوقت للانسحاب الأميركي، وتحدث عن تداعيات اقتصادية وأمنية، سيخلفها الانسحاب، حسب قوله. وذكر أمين في تصريح صحفي، أن العراق غير مهيأ لخطوة الانسحاب الأميركي بالوقت الحالي، ويجب أن تكون المسالة مدروسة لتفادي أي فراغ، لان المنطقة تعاني من […]
اخر الاخبار

صحيفة تزف بشرى سارة لـ ترامب بشأن الانتخابات

المستقلة /-  زفت صحيفة محلية أمريكية، بشرى سارة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، فيما يخص إمكانية فوزه بأصوات جديدة، قد تقربه من الفوز في الانتخابات الرئاسية، ليؤكد مزاعمه بحدوث تزوير في الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر الجاري، وقبلها في ولايات كثيرة عبر البريد. والولاية المعنية بإعادة الفرز في بعض دوائرها، هي ولاية جورجيا، […]
اخر الاخبار

ستاندرد أند بورز: 2021 العام الأصعب على البنوك منذ الأزمة العالمية

المستقلة/-البنوك العالمية قد تواجه أخطر أعوامها منذ الأزمة المالية العالمية “في 2009، جراء تداعيات وباء “كوفيد-19” على القطاع البنوك العالمية قد تواجه أخطر أعوامها منذ الأزمة المالية العالمية “في 2009، جراء تداعيات وباء “كوفيد-19” على القطاع وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيف الائتماني، إنه قبل اثني عشر شهراً – قبل ظهور الوباء – كانت […]
اخبار العراق

 اليونسكو تطلق مسابقة معماريّة دوليّة لإعادة بناء جامع النوري

المستقلة.. دعت منظمة اليونسكو كلّ ذي موهبة من المهندسين المعماريّين في جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في المسابقة المعماريّة الدوليّة المُقامة خصيصاً لإعادة إعمار وإعادة تأهيل مجمع جامع النوري في مدينة الموصل العراقية، حيث تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل مشروع إعادة الإعمار. ويعتبر الانضمام إلى مبادرة “إحياء روح الموصل” فرصة فريدة لإحداث تغيير في […]
اخبار العراق

الشرطة يسحق الخالص ويتأهل لدور الـ16 في كأس العراق

(المستقلة) حقق فريق الشرطة فوزا عريضا على مضيفه الخالص بنتيجة 5-0 في دور الـ32 من بطولة كأس العراق، ليتأهل إلى دور الـ16. وسجل خماسية القيثارة الخضراء كل من أحمد جلال (هدفين) وجاسم محمد هدف ومراد محمد (هدفين). وشهد اليوم الثلاثاء إقامة 7 مباريات في دور الـ32 الذي يستكمل يوم غد بإقامة 7 مباريات أخرى.  
اخبار العراق

التجارة : اطلاق تجهيز الحصة التاسعة من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية

المستقلة  / اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب احد تشكيلات وزارة التجارة عن مباشرتها بقطع قوائم تجهيز الوكلاء للوجبة التاسعة من مادة الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية . واوضحت الوزارة في بيان لها نقلا عن مدير عام الشركة المهندس خطاب علي القيسي ان اعماما صدر من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفف التوقيتات الزمنية […]
اخبار العراق

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الثلاثاء

المستقلة  / – شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا  في اسواق البورصة الرئيسية فيما استقرت بالاسواق المحلية اليوم الثلاثاء (17 تشرين الثاني 2020). اما اسعار سعر الصرف في الاسواق المحلية فكانت : سعر البيع: 125.500 دينار لكل 100 دولار. سعر الشراء: 124.500 دينار لكل 100 دولار
اخبار العراق

تخصيص 1700 قطعة ارض سكنية لمعلمي كربلاء

المستقلة/ علي النصر الله  / .. اعلن محافظ كربلاء  نصيف جاسم الخطابي ، مساء الاثنين ، وبحضور نقيب المعلمين في العراق عباس السوداني عن اطلاق الوجبة الاولى الخاصة بقطع اراضي الكوادر التربوية في المحافظة والبالغة أكثر من 1700 قطعة  . وأكد الخطابي إن “تخصيص قطع الاراضي للكوادر التدريسية في المحافظة ليس منة منا أو من […]
اخر الاخبار

صندوق الاستثمارات السعودي يخفض ملكيته في السوق الأمريكية إلى 7 مليار دولار

المستقلة/- خفض صندوق الاستثمارات العامة السعودية ملكيته في السوق الأمريكية من 10.1 مليار دولار بنهاية الربع الثاني إلى 7.05 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. وتخارج الصندوق من أسهم 5 شركات، هي سيسكو وبيركشير هاثاواي وبوكينغ ويو إن بي وسي إن كيو بالإضافة إلى صندوق “إس بي دي آر للقطاع العقاري” وصندوق “إس […]
اخر الاخبار

النفط يرتفع فوق 43 دولار في مستهل التعاملات

المستقلة/- ارتفعت أسعار النفط في مستهل تعاملات اليوم الإثنين. وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير بنحو 1% إلى 43.21 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.3% مسجلة 40.65 دولار للبرميل. وصعد سعر خامي “برنت” و”نايمكس” بأكثر من 8% في الأسبوع الماضي بدعم من الأنباء الإيجابية حول لقاح “فايزر” […]
اخر الاخبار

الامارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في مصر

المستقلة/أمل نبيل/ أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ان مجلس الأعمال المصرى الإماراتى المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الإستراتيجية والأخوية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى اهمية الدور الرئيسي والمحوري لاعضاء المجلس في تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات المتميزة ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة […]
اخر الاخبار

افتتاح جسر الغراف بحضور وفد من امانة مجلس الوزراء

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افتتح محافظ ذي قار ناظم الوائلي  ، اليوم الثلاثاء ، جسر الغراف الكونكريتي ، بحضور وفد من الامانة العامة لمجلس الوزراء . وقال مصدر مطلع ان ” شركة آشور العامة للمقاولات اكملت في وقت قياسي انجاز مشروع جسر الغراف الكونكريتي الذي يربط ذي قار بمحافظة واسط “. واشار الى ان ” الامانة […]
الاخبار

نائب : اصرار على ان يسلم الاقليم ما بذمته من مستحقات للحكومة الاتحادية مقابل حصتهم

المستقلة  / – تتجدّد الخلافات بين بغداد واربيل بعد اقرار البرلمان قانون تمويل العجز المالي «الاقتراض»، رغم عقد مباحثات واتفاقيات سابقة جرت لتقريب الفجوة بين الاثنين. وأوضح عضو مجلس النواب كاطع الركابي ان «عدم حضور الكرد للبرلمان ومقاطعتهم الجلسات لن يؤثر في النصاب»، مؤكدا ان «الجميع مصر على ان يسلم الاقليم ما بذمته من مستحقات […]
اخر الاخبار

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لاطباء وعلماء الفيروسات

المستقلة..قرّرت حكومة الإمارات منح الأطباء وعلماء الفيروسات المقيمين فيها إقامة لعشر سنوات، بعد سنة برزت فيها جهود هؤلاء في احتواء فيروس كورونا المستجد الذي حصد أكثر من 1,3 مليون وفاة حول العالم. كما أعلنت الحكومة نيتها منح “الإقامة الذهبية” للخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم الكومبيوتر والطلاب المتفوقين في المدارس والجامعات، في وقت تسعى الإمارات […]
اخر الاخبار

خطوات الحصول على ” الإقامة الذهبية” في الامارات؟

المستقلة/أمل نبيل/قررت الامارات العربية المتحدة منح الإقامة الذهبية التي تصل مدتها إلى 10 سنوات إلى فئات جديدة، لاستمرار مشاركة “العقول والمواهب” في مسيرة التنمية. ماهي الإقامة الذهبية؟ هي نوع من أنواع التأشيرات الممنوحة في دولة الإمارات والتي تمنح الحاصلين عليها مدة اقامة تتراوح من 5 الى 10 سنوات بدلا من التأشيرة القياسية والتي تمنح اقامة […]