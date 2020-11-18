الاردن بين اعلى 40 دولة بإصابات كورونا والعراق في المرتبة الـ 20

المستقلة /- وضع worldometers المختص في إحصاء عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في العالم، الأردن بالمرتبة الـ 39 عالميا ، والرابعة عربيا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وتخطى الأردن الامارات من حيث عدد الإصابات ، ليصبح ترتيب الدول العربية على الموقع النحو التالي :

1 – العراق (20 عالميا / 524,503 اصابة) ، 2- المملكة العربية السعودية (29 عالميا / 353,918 اصابة) ، 3 – المغرب (32 عالميا / 301,604 إصابة ) ، 4 – الأردن (39 عالميا / 155,993 اصابة) ، 5- الإمارات (40 عالميا / 152,809 اصابة)

ويتجاوز الأردن بعدد الإصابات كل من الإمارات الكويت وقطر ومصر وسوريا ولبنان وعمان والبحرين وفلسطين وتونس وليبيا.

كما يتخطى الأردن الصين بعدد الإصابات بالفيروس ، حيث تحتل الصين المرتبة 64 على الموقع، بواقع 86,369.

ومن حيث الوفيات ، يحتل الأردن المرتبة الأردن المرتبة 52 عالميا.

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