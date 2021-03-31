الاردن : انخفاض درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية باردة

المستقلة /- يتأثر الأردن الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تنخفض الحرارة قليلاً، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء في الليل باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 4، وفي مرتفعات الشراة 12 – 3، وفي مناطق البادية 21 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 24 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 13، وفي البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 12 درجة مئوية.

الخميس، تبقى الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص الغيوم تدريجيا وتضعف الهطولات، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تخف سرعتها أثناء الليل.