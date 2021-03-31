الاردن : انخفاض درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية باردة

المستقلة /- يتأثر الأردن الأربعاء، بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة، حيث تنخفض الحرارة قليلاً، لتصبح أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (3-4) درجات مئوية، الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال وسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء في الليل باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمّان بين 18 – 6 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 – 4، وفي مرتفعات الشراة 12 – 3، وفي مناطق البادية 21 – 5، وفي مناطق السهول 18 – 6، وفي الاغوار الشمالية 24 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 25 – 13، وفي البحر الميت 24 – 12، وفي خليج العقبة 23 – 12 درجة مئوية.

الخميس، تبقى الأجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت انخفاض قليل على الحرارة، الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات متفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات الليل تتناقص الغيوم تدريجيا وتضعف الهطولات، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تخف سرعتها أثناء الليل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار الاردن

الاردن : انخفاض درجات الحرارة بسبب كتلة هوائية باردة

اخر الاخبار

 الصحة العالمية : الأردن سجل أعلى إصابات أسبوعية في شرق المتوسط 

اخر الاخبار

ادارة بايدن تقرر رفع وصف الضفة الغربية صراحة بـ“الأرض المحتلة“

اخبار العراق

الرافدين يعلن قائمة الفروع المشمولة بمنح السلف للمواطنين والموظفين

اخبار الاردن

صندوق النقد الدولي يدعم طلب الأردن بزيادة الموارد بمبلغ 200 مليون دولار

اخر الاخبار

مفوضية الانتخابات تؤكد انها مستعدة لاجراء الانتخابات في موعدها

اخر الاخبار

شاومي الصينية أحدث شركة تدخل صناعة السيارات الكهربائية في العالم

اخر الاخبار

شاومي الصينية أحدث شركة تدخل صناعة السيارات الكهربائية في العالم

اخر الاخبار

دراسات : سلالات معينة من فيروس كورونا قد تقوض الحماية المناعية

اخبار العراق

الأولمبية الدولية تصادق على نتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية

اخبار العراق

كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تؤكد أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة

اخبار العراق

دولة القانون : امريكا لا ترغب بأجراء الانتخابات المبكرة في العراق

اخبار العراق

تحالف الفتح : البرلمان عازم على تمرير الموازنة في جلسة اليوم

اخبار العراق

نائب يحذر من خطورة بيع ممتلكات الدولة لشخصيات متنفذة واحزاب

اخر الاخبار

قبل يوم واحد من اجتماع أوبك.. اسعار النفط تعاود الارتفاع

اخبار العراق

صعود ملحوظ في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

اخبار العراق

وزيرة الاسكان تصادق على تصميم مدينة الطارق السكنية