الاردن : ارتفاع الاصوات المطالبة بالغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

المستقلة /- طالب مواطنون الحكومة باعادة النظر في قرار استمرار الحظر الشامل يوم الجمعة مشيرين الى ان التوقعات قبيل دخول العام الجديد كانت باعلان الحكومة انهاء الحظر الشامل يوم الجمعة ولكن جاء القرار باستمرار الحظر .

وشدد مواطنون على ان الوضع الاقتصادي للعديد بات في خطر خاصة للعاملين في القطاعات الغير مسموح لها بالعمل او بالقطاعات الاكثر تضررا بجائحة كورونا .

وقال مواطنون انهم يترقبون ان تقوم الحكومة باعادة دراسة قرار الحظر الشامل يوم الجمعة مطالبين بالغاء هذا الحظر .

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال القاء البيان الوزاري أمام مجلس النواب امس ان وعي المواطنين، وحسّهم المسؤول، والتزامهم بإجراءات السلامة والوقاية، ساعد في السيطرة على الوباء .

وأكد أن الحكومة عازمة على مراجعة القرارات التي تتعلق بالحظر الشامل يوم الجمعة وزيادة ساعات التجول للمواطنين، وفقا للحالة الوبائية التي تشهدها المملكة.

وكانت الحكومة قد اعلنت سابقا حزمة من القرارات مع بداية العام الجديد كان من ابرزها الابقاء على الحظر الشامل يوم الجمعة .