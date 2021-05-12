الاحتلال الاسرائيلى يعلن فرض حظر تجوال في مدينة اللد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، فرض حظر تجوال في مدينة اللد للسيطرة على الوضع.

ونقلت وسائل إعلام متفرقة، عن شرطة الاحتلال قولها، إنه تم إعلان فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة 8 مساء وحتى الـ 4 صباح من اليوم التالي، بسبب المواجهات.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن حالة الطوارئ في المدينة فجر اليوم الأربعاء.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي والمفوض العام للشرطة ورئيس هيئة الأمن القومي والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، في أعقاب سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية بمدينة اللد حيث تم الاتفاق على إعلان حالة طوارئ خاصة في المدينة.