الاتصالات تنفي وجود اي زيادة بأسعار خدمة الانترنت للمواطنين

المستقلة/- تحدثت وزارة الاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن طريقة لتحسين خدمة الانترنت.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني، بحسب الصحيفة الرسمية، “وجود اي زيادة بأسعار خدمة الانترنت للمواطنين عبر شركات الخدمة”.

وأكد ان “دعم الوزارة للخدمة عبر رفد هذه الشركات بلمدات فائقة السرعة خلال الاشهر الاخيرة، لتحسين جودة الخدمة وزيادة سرعتها”.

واشار الى “وجود اقبال كبير على مشروع (الفايبر تو هوم) الذي اعتمد بمناطق الكرخ، كونه يوفر خدمات الانترنت والاتصالات بأسعار مدعومة”، منوها بان “المشروع الوطني للانترنت والكيبل الضوئي يعملان بشكل جيد بمنطقة زيونة، ومن المؤمل تعميم خدمته بين مناطق الرصافة”.