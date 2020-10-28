الاتحاد العراقي لكرة القدم يصدر 3 قرارات انضباطية

(المستقلة) – أعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، 3 قرارات أصدرتها لجنة الانضباط بالاتحاد، اليوم الأربعاء.

وذكرت الهيئة في بيان أن لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية عقدت اجتماعها الاعتيادي في مقر اتحاد الكرة اليوم، برئاسة علي والي ونائبه عدي اللامي، وعضوية كل من قيس الساعدي ونهاد كاظم البولاني، لمناقشة تقارير المشرفين على مباريات الدوري الممتاز وكأس العراق المحالة على اللجنة.

وتضمن البيان القرارات الثلاثة الآتية:

1- معاقبة محمد عادل أحمد، مدرب حراس مرمى نادي حيفا، بالإيقاف وعدم مرافقة فريقه لمدة 6 مباريات، وغرامة مالية مقدارها 4 ملايين دينار عراقي، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة مع الإيقاف لمدة لا تزيد عن موسم كامل استناداَ للمادة 1/51 من اللائحة الانضباطية.

2- بناء على اعتراض نادي الجماهير بالعدد 37 في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2020، ولغرض وصول تقرير المشرف والحكم، قررت اللجنة استدعاء اللاعبين اللذين يحملان الرقم “9” و “16” من نادي القرنة يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت بغداد في مقر الاتحاد، وفي حالة عدم الحضور ستتخذ اللجنة القرار المناسب بحقهم.

3- استدعاء علي زغير، عضو مجلس إدارة نادي القوة الجوية، على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التلفزيونية، وحضوره أمام اللجنة يوم الأحد، الساعة الواحدة ظهرا.