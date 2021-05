الاتحاد الاوربي سيناقش التصعيد العسكري بين الفلسطينيين والإسرائيليين

المستقلة /- أعلن الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه سيعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا افتراضيا طارئا بخصوص آخر مستجدات التصعيد العسكري القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الأحد: “نظرا للتصعيد المتواصل بين إسرائيل وفلسطين والعدد غير المقبول من الضحايا بين المدنيين، سأعقد يوم الثلاثاء القادم اجتماعا افتراضيا طارئا لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي”.

وأكد بوريل أن الاجتماع القادم سيتركز على بحث وتنسيق الخطوات الممكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل الإسهام بأكبر قدر ممكن في وضع حد لدوامة العنف الحالية في الأراضي المقدسة.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence

