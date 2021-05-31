الاتحاد الأوروبي يرد على تحركات أندية دوري السوبر

المستقلة/- أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيانا رسميا، كشف فيه موقفه من التحرك القضائي لأندية دوري السوبر ليج ضد الفيفا واليويفا.

وقالت محكمة العدل الأوروبية، صباح اليوم الإثنين، إن مسئولي دوري السوبر ليج، تقدموا برفع دعاوى قضائية ضد الاتحادين الدولي والأوروبي، لانتهاك قواعد المنافسة.

وردا على بيان محكمة العدل، قال اليويفا “الاتحاد الأوروبي علم بإعلان محكمة العدل الأوروبية بشأن ما يسمى بالسوبر ليج، بالرغم من انسحاب 9 من الأندية الأعضاء المؤسسين”.

وشدد “الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واثق من موقفه، وسيدافع عنه بقوة”.

وكان 12 ناديا قد أعلنوا موافقتهم على إنشاء دوري السوبر ليج، وهم ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس، إنتر، ميلان، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، آرسنال، تشيلسي وتوتنهام، قبل أن ينسحب 9 منهم، ويتبقى فقط ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وقال ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، إن يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة، أصابوا أنفسهم بالشلل، بعد التمسك بخطط دوري السوبر.

وأضاف في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا “من الغريب أن نقرأ في البيانات الصحفية أن 3 أندية من بين آلاف الفرق، يعتقدون أن فكرتهم ستنقذ كرة القدم، ولا أحد آخر يحبها”.

وتساءل سيفرين، عن سبب التزام يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، في نفس الوقت الذي يشهد إصرارهم على خطط إطلاق بطولة بديلة.

وأضاف سيفرين “ما أراه غريبا هو أنكم تنشرون أنكم لا تزالوا جزءا من دوري السوبر الأوروبي، ثم ترسلون خطابات طلب المشاركة في دوري الأبطال”.

وأتم “بذلك أنتم في دوري السوبر الأوروبي لكنكم تشاركون في دوري الأبطال. من الصعب للغاية فهم معنى ذلك”.