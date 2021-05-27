الاتحاد الأوروبي يدرس إلغاء الهدف الاعتباري

المستقلة/- قالت صحيفة تايمز البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، سيبحث في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، إمكانية إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في بطولاته.

وتطبق القاعدة في حسم نتيجة أي مواجهة من مباراتين واحدة للذهاب والثانية للإياب، عند تعادل الطرفين في النتيجة الإجمالية، إذ يتوج الفريق الذي أحرز عددا أكبر من الأهداف خارج ملعبه فائزا.

وبدأ اليويفا تطبيق هذه القاعدة في موسم 1965-1966، لكن ثار حولها الكثير من الجدال هذا الموسم، في ظل إقامة بعض المباريات في ملاعب محايدة دون جمهور بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت الصحيفة، إن لجنة المسابقات التابعة لليويفا، ستبحث هذه القاعدة خلال اجتماعها في بورتو البرتغالية، الجمعة المقبل، قبل يوم واحد من موعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي ومواطنه الإنجليزي تشيلسي.

وفي الموسم الحالي لدوري أبطال أوروبا، خرج بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي، بناء على قاعدة الأهداف خارج الأرض في دور الثمانية، لصالح باريس سان جيرمان، كما خرج يوفنتوس الإيطالي بناء على نفس القاعدة من دور الـ16 أمام بورتو البرتغالي.

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