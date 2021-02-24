الأوروبي لكرة القدم يفتح تحقيق بعد تعرض إبراهيموفيتش لإساءة عنصرية

المستقلة /- قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الأربعاء، إنه فتح تحقيقا في تعرض زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان لإساءة عنصرية خلال مباراة ضد رد ستار بلجراد في صربيا في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام صربية أن إبراهيموفيتش، الذي ينحدر من أصول بوسنية، تعرض لإساءة من شخص يجلس في المكان المخصص لكبار الزوار باستاد رد ستار في المباراة التي أقيمت يوم 18 فبراير شباط.

وقال ”يويفا“ في بيان: ”تم تعيين مفتش من لجنة القيم والانضباط اليوم من أجل إجراء تحقيق يتعلق بالوقائع التي شهدتها مباراة في دور الـ 32 للدوري الأوروبي“.

وأقيمت المباراة دون جماهير بسبب قيود كوفيد-19 وكان إبراهيموفيتش يجلس في المدرج الغربي بالاستاد خلف مقاعد البدلاء بجانب لاعبي ميلان الاحتياطيين والجهاز الفني.

واعتذر رد ستار لإبراهيموفيتش في بيان الأسبوع الماضي وقال إنه سيتعاون مع السلطات لتحديد المتهم.

وتعادل رد ستار 2-2 مع ميلان في ذهاب دور الـ32، وجلس إبراهيموفيتش بديلا ولم يشارك في المباراة.

 

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