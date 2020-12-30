الاتحاد الآسيوي يلغي بطولتين للمنتخبات

(المستقلة) قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء بطولتي كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما، والناشئين تحت 16 عاما، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وكان مقررا إقامة كأس آسيا للشباب في أوزبكستان، فيما تقام بطولة الناشئين في البحرين، وذلك خلال عام 2021.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي على خلفية الاجتماع الذي تم عقده اليوم الأربعاء، لمناقشة قرار الاتحاد الدولي “فيفا” بإلغاء بطولتي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والناشئين تحت 16 عاما، التين كان مقررا إقامتهما العام المقبل.

ومن المفترض أن تقام البطولتين في نفس الدولتين، لكن عام 2023.