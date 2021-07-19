الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء حفل جوائز 2021

المستقلة/- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء حفل جوائز 2021 للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، إن اللجنة التنفيذية قررت اليوم بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم إلغاء الحفل السنوي للجوائز الذي كان من المقرر إقامته في الدوحة.

وأضاف البيان: ”في ظل أن جائحة كوفيد-19 تستمر في حصد الأرواح حول العالم وداخل آسيا، شعر الاتحادان الآسيوي والقطري بأنه لن يكون من الملائم تنظيم مثل هذا الحدث.. لذا قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي للعام الثاني على التوالي إلغاء الحفل الذي كان مقررا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021“.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن حفل جوائز 2022 سيقام أيضا في قطر لكن مع تغيير موعده إلى يناير كانون الثاني 2023.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاكاديمية المصرية بروما جعلت الارض تتكلم

اخر الاخبار

“بيغاسوس الإسرائيلي”..برنامج للتجسس على نشطاء وصحفيين حول العالم

اخر الاخبار

قراءة نقدية في ديوان “ليل الغاب” للشاعر عبد المنعم حمندي

اخبار العراق

مؤسسة ليوان تدرس وجهات نظر السكان بشأن مشروع سد مكحول

رياضية

الفلسطيني محمد حمادة يتطلع لمشاركة تاريخية في أولمبياد طوكيو

رياضية

مانشستر سيتي يجهز هدية لرياض محرز

رياضية

الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء حفل جوائز 2021

رياضية

الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء حفل جوائز 2021

رياضية

موعد نهائي كأس العراق بين الجوية والزوراء والقنوات الناقلة

رياضية

الكشف عن آلية حضور الجماهير لنهائي كأس العراق

رياضية

مدرب كبير يقترب من منتخب العراق

رياضية

مدرب جديد يتولى تدريب أمانة بغداد

اخر الاخبار

الصحة العراقية تحذر من كارثة وبائية خلال الأيام المقبلة

اخر الاخبار

أول تعليق لرئيس الوزراء الإثيوبي بعد الملء الثاني لسد النهضة

اخر الاخبار

ولى العهد السعودى يستقبل محمد بن زايد في الرياض “صور”

اخر الاخبار

بيان عاجل من إثيوبيا بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة

اخر الاخبار

فيديو يكشف لحظة اكتمال الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي