الاتحاد الآسيوي يقرر إلغاء حفل جوائز 2021

المستقلة/- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلغاء حفل جوائز 2021 للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان، إن اللجنة التنفيذية قررت اليوم بالتعاون مع الاتحاد القطري لكرة القدم إلغاء الحفل السنوي للجوائز الذي كان من المقرر إقامته في الدوحة.

وأضاف البيان: ”في ظل أن جائحة كوفيد-19 تستمر في حصد الأرواح حول العالم وداخل آسيا، شعر الاتحادان الآسيوي والقطري بأنه لن يكون من الملائم تنظيم مثل هذا الحدث.. لذا قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي للعام الثاني على التوالي إلغاء الحفل الذي كان مقررا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021“.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن حفل جوائز 2022 سيقام أيضا في قطر لكن مع تغيير موعده إلى يناير كانون الثاني 2023.