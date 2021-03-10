الاتحاد الآسيوي يرفض طلب القوة الجوية

المستقلة/- رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، طلب نادي القوة الجوية العراقي، باستضافة مجموعته في دوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي موافقته رسميا على طلب نادي الشارقة الإماراتي، باستضافة المجموعة الثانية في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وبحسب هذا القرار فإن الاتحاد القاري رفض طلب فريق القوة الجوية لاستضافة مباريات مجموعته في حال تخطيه الدور التمهيدي.

وتضم مجموعة الشارقة، وتراكتور الإيراني، وباختكور الأوزبكي، والفائز من القوة الجوية والوحدة السعودي.

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