الاتحاد الآسيوي يرشح ثنائي عراقي لجائزة أفضل محترف

(المستقلة) ينافس الثنائي العراقي أحمد ياسين وأسامة رشيد على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في أوروبا في الأسبوع الحالي.

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أسماء اللاعبين المرشحين للجائزة، ومن بينهم أحمد ياسين لاعب هاكن السويدي، وأسامة رشيد، لاعب سانتا كلارا البرتغالي.

وشارك ياسين أساسيا في مباراتي ديورجاردن وهاماربي في الدوري السويدي، وقدم أداء استثنائيا ليتم ترشيحه في هذه القائمة لأول مرة.

كذلك فإن رشيد كان له دورا بارزا في فوز سانتا كلارا على بورتيمونينسي 2-1 في الدوري البرتغالي.

ويتنافس على الجائزة 10 مرشحين، حيث يتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجماهير.