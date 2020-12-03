الاتحاد الآسيوي يرشح العراقي أحمد ياسين لجائزة أفضل محترف

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(المستقلة) ينافس العراقي أحمد ياسين على جائزة أفضل لاعب آسيوي محترف في أوروبا في الأسبوع الحالي. 

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أسماء اللاعبين المرشحين للجائزة، ومن بينهم أحمد ياسين لاعب هاكن السويدي. 

وسجل لاعب الوسط العراقي صاحب الـ29 عاما هدفا في فوز هاكن 3-0 على أوريبرو، الأحد الماضي، في الجولة الـ29 من الدوري السويدي.

ويتنافس على الجائزة 10 مرشحين، حيث يتم اختيار الفائز عن طريق تصويت الجماهير. 

رابط التصويت:

https://www.the-afc.com/news/afcsection/vote-for-your-afc-international-player-of-the-week-x7813

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