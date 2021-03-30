الاتحاد الآسيوي يرد على الاعتراض العراقي بخصوص مواعيد المباريات

المستقلة/- رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكل رسمي على اعتراض العراق على تغيير جدول المباريات المتبقية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورفض الاتحاد الآسيوي الاعتراض العراقي بشكل رسمي، وأكد أن مواعيد المباريات تم تثبيتها في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

وأوضح الاتحاد أن العراق سيكون في حالة انتظار في الجولة الأولى بتجمع المنامة، على أن يخوض مباراته الأولى مع كمبوديا والثانية مع هونج كونج على أن تكون الأخيرة مع المنتخب الإيراني.

الجانب العراقي طالب بالتمسك بالجدول حيث كان مقررا أن يخوض “أسود الرافدين” مباراته الأولى مع هونج كونج ومن ثم كمبوديا وبالتالي التقديم والتأخير في المباراتين دفع الاتحاد العراقي لتقديم الاعتراض.

يشار إلى أن العراق يتصدر المجموعة الثالثة من التصفيات المزدوجة برصيد 11 نقطة.

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