الاتحاد الآسيوي يحدد موعد واماكن انطلاق دوري ابطال اسيا 2021

المستقلة /- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدول المضيفة لمباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء التجاريين وكافة أطراف اللعبة، بحسب بيان الاتحاد على موقعه الرسمي.

في منطقة غرب آسيا التي تقام مبارياتها في الفترة من 14-30 نيسان/أبريل، تستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وتقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية، في حين تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة.

وتضم مجموعة مدينة الشارقة أندية الشارقة وتراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي والفريق المتأهل من التصفيات إما الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي.

وتضم المجموعة الأولى التي تقام في الرياض أندية الهلال وشباب الأهلي والاستقلال الطاجيكي والفريق المتأهل من مباراة الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

بينما تضم المجموعة الثالثة أندية الدحيل القطري والأهلي السعودي والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وتضم المجموعة الرابعة المتأهل من العين وفولاذ خوزستان الإيراني والسد والنصر السعودي والوحدات الأردني.

وتضم المجموعة الخامسة المتأهل من الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي وبيرسبوليس الإيراني والريان القطري وغوا الهندي.

شرق آسيا

أما في منطقة شرق آسيا فقد قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل منافسات دور المجموعات الذي كان مقرراً في الفترة من 21 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو، حيث سيكون الموعد الجديد خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة كوفيد-19.

وسوف تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقاً تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والعاشرة.

وتقرر أيضاً تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية لمنطقة شرق آسيا، حيث ستقام الآن بنظام التجمع في ذات الدول التي تستضيف المجموعات التي يتأهل إليها الفائزون من كل مباراة في الأدوار التمهيدية. وضمن عملية تقييم طلبات الاستضافة، التي كانت مفتوحة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، تم وضع مجموعة من المتطلبات لضمان تطبيق أعلى معايير وبروتوكولات الصحة والسلامة.

معايير الاختيار

تتضمن معايير الاختيار بحسب بيان الاتحاد الآسيوي وجود الحد الأدنى من قيود السفر والحجر الصحي للأندية القادمة، وسهولة رحلات السفر والوضع الصحي في الدولة المضيفة، إلى جانب وجود ملاعب كافية لإقامة المباريات، والأهم فرض إجراء فحوصات كوفيد-19 بشكل إلزامي على جميع اللاعبين والمسؤولين، بحيث يتحمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كل التكاليف.

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لموقع الاتحاد :“باسم أسرة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أشكر الاتحادات الوطنية الأعضاء على اهتمامها باستضافة مباريات مسابقات الأندية، والتزامها بضمان مواصلة منح الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والفرق والحكام والمسؤولين“.

وأضاف :“الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممتن للدعم الذي تقدمه لجنة المسابقات وشركاؤنا التجاريون، حيث نواصل رعاية مصالح أطراف اللعبة خلال سعينا لضمان تنظيم ناجح لمسابقات الأندية في موسم 2021″.