الإمارات.. هؤلاء فقط مسموح لها بدخول الوزارات والمؤسسات

المستقلة/-أحمد عبدالله/ في إطار الحد من تداعيات جائحة كورونا، تبدأ اليوم الأحد، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية في الإمارات، بتطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة.

وتنص الإجراءات باقتصار دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية، على الأشخاص الحاصلين على جرعتين من اللقاحات المضاد لفيروس كورونا، أو من يحمل فحصا.

كما يقتصر دخول الوزارات والمؤسسات الاتحادية على الذين لديهم نتيجة مسحة الأنف “PCR” سلبية صالحة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تلقي النتيجة، أو الحاصلين على استثناء من الجهات الصحية المختصة، مع وجود نتيجة سلبية للفحص، ومن هم دون سن الـ16

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