الإمارات.. سقوط عصابة من 8 أشخاص تخصصت فى سرقة المنازل بالشارقة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ ألقت شرطة الشارقة القبض على عصابة لسرقة المنازل مكونة من 9 أشخاص يحملون الجنسية الآسيوية، بينهم امرأة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، العقيد عمر أبوالزود، أن الإدارة تلقت بلاغًا من المدعوة (ف.ج.م)، إماراتية الجنسية، يفيد بتعرض منزلها للسرقة أثناء تواجدها خارجه، حيث لاحظت بعد عودتها أن الباب الخارجي كان مفتوحًا، كما وجدت خلعًا بشبك نافذة غرفتها وغرفة والدتها.

ووفق صحيفة الإمارات اليوم، أضاف ”أبو الزود“ أن المشتكية اكتشفت بعد دخولها المنزل، سرقة مصوغات ذهبية متنوعة، إضافة لمبلغ مالي قيمته 300 ألف درهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية أخرى من عملات أجنبية مختلفة يعادل مجموع قيمتها 415 ألفًا و675 درهمًا أخرى كانت ووالدتها تحتفظان بها داخل غرفتيهما.

وقادت التحريات إلى القبض على المتهم الأول (ح .ع .م)، وبعد تفتيش مسكنه تم العثور على مبالغ مالية، ومصوغات ذهبية، وبسؤاله عن المضبوطات اعترف بقيامه بسرقة عدة منازل، وأن هذه المبالغ والمصوغات حصيلة لتلك السرقات، وبمواجهته عن بلاغ السرقة الذي تقدمت به الشاكية، اعترف بارتكابه للسرقة وبكل ما أسند إليه، كما أرشد عن المتهمين الآخرين البالغ عددهم (8) رجال وامرأة.

وبعد إلقاء القبض عليهم اعترفوا جميعًا بما نُسب إليهم، كما اعترفوا بأدوارهم المتباينة في القضية، والتي تنوعت بين استلام المسروقات الذهبية وتصريفها، واستلام المال المسروق وتحويله للخارج،وبعد اعتراف الجناة بما نسب إليهم، تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة في الشارقة.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

وفاة زوجة الفنان خالد صالح متأثرة بـ “كورونا”

اخر الاخبار

العاهل السعودي يتبرع ب20 مليون ريال للعمل الخيرى لـ”إحسان”

اخبار مصر

الأزهر يحذر الصائمين من 10 أفعال شائعة تنقص الثواب

اخر الاخبار

شاهد قرد يخدع نمرا مفترسا حاول الانقضاض عليه

اخر الاخبار

أوبو تطلق هاتف Oppo A94 5G رسميا.. سعر ومواصفات

اخر الاخبار

لصيام دون تعب اليك هذه النصائح الهامة

اخر الاخبار

دولة توصي النساء بتأجيل الحمل بسبب كورونا

اخر الاخبار

دولة توصي النساء بتأجيل الحمل بسبب كورونا

اخر الاخبار

نجمة باب الحارة بظهور صادم.. والجمهور يتهمها بخدش الحياء

اخر الاخبار

إسرائيل: سنفعل كل شيء لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي

اخر الاخبار

بعد سنوات من مقاطعة.. أول حاكم عربي يتواصل مع بشار الأسد

اخر الاخبار

قصف اسرائيلي على قطاع غزة

رياضية

اليوم.. برشلونة يواجه بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

اخر الاخبار

تعليق ناري من محمد رشاد على التصريحات الصادمة لطليقته مي حلمي

رياضية

نجم ميلان يرفض تقاضي راتبه

اخر الاخبار

فيديو.. قصي خولي يبهر جمهوره بهذا التصرف

ثقافة وفنون

فيديو.. رأى صادم للفنان إيمان البحر درويش في بعض الفنانين