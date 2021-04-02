الإمارات تعلن عن تأشيرة دخول جديدة لخمس فئات.. تعرف عليها

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت الإمارات العربية المتحدة عن تأشيرة دخول جديدة بعدة مزايا سيتم إصدارها لخمس فئات، محددة رسم التأشيرة بـ 1150 درهماً.

وبحسب موقع “الإمارات اليوم” فقد أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأن هناك خمس فئات، تصدر لها تأشيرة إقامة صالحة لمدة ستة أشهر.

وأوضحت الهيئة أن التأشيرة الجديدة تخول حاملها دخول دولة الإمارات بشكل متعدد في مرات الدخول، لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة الذهبية.

وعن الفئات الخمس التي حددتهم الهيئة فهم المستثمرون في الاستثمارات العامة، والمستثمرون في العقارات، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب، والطلبة النابغون.

وبخصوص إجراءات التقديم على هذه التأشيرة، قالت الهيئة إن التقديم للحصول عليها يتم في خمس خطوات، تبدأ بتقديم الطلب من خلال الخدمات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، سواء من الخدمات العامة، أو مكتب طباعة، واستلام الطلب من خلال موظف الجوازات، وتدقيق الطلبات والمرفقات، وإرجاع الطلب للتعديل إن لزم، وأخيراً، إكمال الطلب بعد التدقيق بالرفض أو القبول.

وشددت على أن الطلب يتم إلغاؤه إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات، أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يلغى في حال إرجاعه ثلاث مرات لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، ويتم استرداد رسوم الإصدار فقط في حال رفض الطلب من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وقد حددت الهيئة الوثائق المطلوبة لكل فئة عبر موقعها الاكتروني، بحيث يستطيع التقديم من خلال تلك الوثائق.

يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد طبقت في 2019، نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو 10 سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر الشروط نفسها، وذلك لفئات معينة تشمل: المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.