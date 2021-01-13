الإمارات تعلن استكمال التحضيرات النهائية لمعرضي “آيدكس” و”نافدكس” ومؤتمر الدفاع الدولي لدورة 2021

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المستقلة/-أحمد عبدالله/-أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرضي “آيدكس 2021” والدفاع البحري “نافدكس 2021” ومؤتمر الدفاع الدولي، والتي تعقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن قرب استكمال التحضيرات النهائية الخاصة بالمعرضين اللذين سيقامان في الفترة ما بين 21 و25 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بالإضافة إلى مؤتمر الدفاع الدولي الذي سيقام بتاريخ 20 فبراير في مركز أدنوك للأعمال.

ويجري تنظيم معرضي “آيدكس 2021″ و”نافدكس 2021” ومؤتمر الدفاع الدولي من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات، لاستعراض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة، وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات

وأوضحت اللجنة أن المعرضين والمؤتمر المصاحب لهما، ستعقد بموعدها دون تغيير، وبمشاركة فعلية وواسعة من قبل الشركات والوفود على حد سواء، حيث يتم حالياً وضع التحضيرات النهائية لإطلاق هذه الفعاليات حسب الخطط وبرامج العمل الموضوعة والمعتمدة لتنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية، بهدف تنظيم دورة استثنائية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي من (كوفيد-19)، والمساهمة في تعزيز المكانة الريادية التي وصلت إليها إمارة أبوظبي كعاصمة إقليمية رائدة في قطاع سياحة الأعمال.

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