الإمارات تتصدر دول الشرق الأوسط في التعامل مع كورونا

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المستقلة/- جاءت الإمارات في المرتبة الأولى على قائمة دول الشرق الأوسط والـ14 عالمياً في قائمة أفضل تعامل لقيادة الدول خلال أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالمية.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة.في تغريدة على موقع تويتر:
“وفق استبيان للمؤشر العالمي للقوة الناعمة تصدره براند فايننس من بريطانيا وعبر استبيان شمل عشرات الآلاف في 105 دولة حول العالم.. جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والـ14 عالميا في كفاءة التعامل مع جائحة كوفيد..كفاءة وحسن أداء يشهد له العالم.. ويضع بصمة مضيئة في تاريخنا”.

 

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