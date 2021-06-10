الإمارات.. السيطرة على حريق “سوق الجمعة” في الفجيرة “فيديو”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ سيطرت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات على حريق اندلع، اليوم الجمعة، في أحد المحلات التجارية في سوق الجمعة في منطقة مسافي.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، قال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة العميد علي عبيد الطنيجي ”إن بلاغا ورد نحو الساعة الثانية من صباح اليوم يفيد باندلاع حريق في سوق الجمعة“.

وأضاف أنه ”فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق الإطفاء، حيث تبين اندلاع الحريق في أحد المحال في سوق الجمعة، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها للمحلات الأخرى“.

وكشف العميد الطنيجي أن ”المحل كان يضم مواد قابلة للاشتعال، مثل المنسوجات والسجاد والأثاث“، مبينا أن الحريق اقتصرت أضراره على الماديات دون وجود أي إصابات.

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