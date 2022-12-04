الإعلان عن ڤوي! ڤوي! ڤوي!.. أول أفلام المخرج عمر هلال

بطولة نيللي كريم ومحمد فراج

نجوم الفيلم في المؤتمر الصحفي

المستقلة/-   في خطوة غير مسبوقة، سيقوم مخرج الإعلانات المصري عمر هلال بتقديم فيلمه الطويل الأول ڤوي! ڤوي! ڤوي! في عام 2023.

وجاء الإعلان عن الفيلم في مؤتمر صحفي على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بحضور نجوم وطاقم عمل الفيلم، المخرج عمر هلال، والمنتج محمد حفظي، و نيللي كريم و محمد فراج.

ويأتي هذا الفيلم الدرامي كثمرة تعاون فني بين ڤوكس سينما، وشركة فيلم كلينيك وشركة ايمج نيشن أبوظبي.

ويضم الفيلم المستوحى من أحداث حقيقية، طاقم ممثلين من أهم نجوم الدراما المصرية الشباب، مثل محمد فرّاج والمتألقة نيللي كريم، و بيومي فؤاد، إلى جانب بعض المواهب الصاعدة مثل طه دسوقي وأمجد الحجار ومحمد عبد العظيم.

جدير بالذكر أن عمر هلال هو من كتب سيناريو الفيلم، كما شارك بإنتاجه إلى جانب المنتج المصري المعروف محمد حفظى مؤسس شركة فيلم كلينيك، وقد وفّر القائمون عليه لعشاق الدراما المصرية لمحة مسبقة لبعض اللقطات من الفيلم، بالإضافة إلى الكشف عن الملصق الرسمي للفيلم خلال المؤتمر الصحفي.

ويروي فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! قصة الشاب حسن، حارس الأمن الذي يعيش في فقر مدقع مع والدته، والذي يحلم بأن يسافر ويعيش في الخارج بحثاً عن مستقبل أفضل. وفي أحد الأيام، تشاء الصدف أن يتعرف على عالم رياضة كرة القدم للمكفوفين، فيقرر بدهاء شديد أن يتظاهر بأنه مكفوف لينضم إلى فريقٍ يتمتع بحظوظ كبيرة في المشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في بلد أوروبي. وخلال هذه الرحلة الشيقة، تتقاطع دروبه مع العديد من الشخصيات، أحدها صحفية شابة جميلة تبدأ بالاهتمام بالفريق لأن حسن يبدي اهتماماً خاصاً بها، ومدربٌ في منتصف العمر يبحث عن فرصة لإثبات نفسه، وصديقاه المقرّبان. ويمضي حسن مع هذه المجموعة إلى أبعد الحدود لينضم إلى الفريق ويضمن تذكرة الذهاب إلى أوروبا، على أمل أن يفتح له هذا المخطط مجالاً ليحظى بفرص أفضل.

وبهذا الفيلم، ينتقل عمر هلال من عالم إخراج الإعلانات التجارية إلى عالم الأفلام بدعم من ڤوكس سينما، والتي كشفت خلال المهرجان عن مجموعة متميزة من الأفلام العربية الأصلية التي أنتجتها. وتضم هذه التشكيلة المتنوعة من الأفلام عدداً من الأعمال المميزة لصانعي أفلام متمرّسين وجدد من كل من السعودية ومصر والإمارات ولبنان، في خطوة تؤكد على التزام ڤوكس سينما بأن تصبح لاعباً رئيسياً في قطاع الإنتاج السينمائي العربي. ويعتبر فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! أحد هذه الأفلام التي سيتم عرضها.

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