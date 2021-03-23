الإعلامي صالح الجسمي يدخل المستشفى لإجراء عملية جراحية خطيرة

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي، عن دخوله المستشفى منذ أمس الإثنين، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية، تستدعي إجراء قسطرة دماغ يوم غد الأربعاء.

وكتب الجسمي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“ ، قائلاً: ”أعزائي أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا، حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس، وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا، دعواتكم، جميعكم نحب“.

وكان هاجم صالح الجسمي الفنانة البحرينية حلا الترك، ودافع عن والدتها منى السابر، بعد الحكم الصادر بسجنها لمدة عام مع النفاذ بسبب مبلغ مالي، ونشر عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو قال فيه: “أحزنني وآلمني الحكم اللي صدر بحق الأخت منى السابر، في القضية التي رفعتها عليها بنتها (ضناها)، ابنتها الوحيدة، تخيلوا بنية ترفع على أمها قضية وعشان شو فلوس”.

وأضاف: “أنا أطلب وأتمنى وأرجو من جلالة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، ومن سمو الشيخ سلمان بن حمد ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الشباب الشيخ ناصر بن حمد، أن يساعدون السيدة الفاضلة هذي وأنا يتكرمون بسداد المبلغ المستحق عليها، أو أن يعطون التصريح الأمني بأن الناس تجمع التبرعات لها”.

وأردف قائلاً:”كارثة لما تكون بنت ترفع قضية على أمها وتحبسها بسبب فلوس، وأقول للبنت كيف يهنأ لك طعامك؟ كيف يهنأ لك نومك ويومك، وأنتي مجرجرة أمك في المحاكم وعليها حكم بالحبس”.