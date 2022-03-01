الإعلامية المصرية لميس الحديدي تكشف عن عمرها

المستقلة/- اعربت الاعلامية لميس الحديدي خلال تقديمها برنامج ” كلمة اخيرة ” مساء الاحد ان سن المرأة ليس معياراً للحكم عليها، كما موضوع التقييم حسب السن لا ينطبق على الرجال في مجتمعنا كذلك هذا الامر يجب ان يسري على النساء، اذ لا يجوز تقييم النساء حسب السن

وكشفت الحديدي انها تجاوزت سن الخمسين وان هذا الامر لا يشكل موضوع خجل بالنسبة اليها وقالت ان شكلها لم يتغير بل تعتبر انها ما زالت تحتفظ بمظهر لائق رغم تقدمها في السن. وكانت خصصت الاعلامية فقرة نسائية في برنامجها لمن تجاوزن سن الخمسين. حلت النساء اللواتي تجاوزن سن الخمسين ضيفات على البرنامج ليروين تجاربهن معتبرين ان السن مجرد رقم