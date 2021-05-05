الأوقاف المصرية تمنع صلاة العيد في الساحات وتقتصر على المساجد فقط

المستقلة/-أحمد عبدالله/ صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء وافقت اليوم الأربعاء ٥ / ٥ / ٢٠٢١ م على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة.

وأكدت اللجنة عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة ، سائلين الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وكل عام وأنتم بكل خير.