الأهلي يحقق مكاسب مالية ضخمة بفوزه على الزمالك

(المستقلة) سيجني الأهلي المصري مكاسب مالية ضخمة بعد فوزه على غريمه الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، موسم 2019-2020.

وانتصر الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي الذي أقيم مساء الجمعة، ليحقق لقبه التاسع في دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا يحصل الأهلي على 3.5 مليون دولار بعد الفوز باللقب الأفريقي، مقسمة إلى 2.5 مليون دولار هي جائزة الفوز باللقب الإفريقي، بالإضافة للحصول على مليون دولار على الأقل، نظير المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر في شهر فبراير/شباط المقبل.

وفي المقابل، سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار، جائزة المركز الثاني.