الأهلي يتخطى إنجاز ريال مدريد

(المستقلة) حقق الأهلي فوزا تاريخيا على غريمه التقليدي الزمالك بثنائية مقابل هدف، مساء الجمعة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي رفع عدد ألقابه في البطولة الأفريقية إلى 9، ليبتعد بصدارة أكثر الفرق تتويجا باللقب، كما حصد بطاقة التأهل لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في قطر في فبراير/شباط المقبل.

وأصبح ثاني أكثر الأندية مشاركة في مونديال الأندية برصيد 6 مرات، متجاوزا ريال مدريد الذي شارك في البطولة 5 مرات، بينما يتصدر أوكلاند سيتي الأندية المشاركة في البطولة، برصيد 10 مرات.

وشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في 5 مرات سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013، وكان أفضل إنجازاته في نسخة 2006 باليابان، حين حقق المركز الثالث.