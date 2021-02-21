الأهلي المصري يتفوق على كبار الأندية الأوروبية

المستقلة/- وضعت منظمة جلوب سوكر، الأهلي المصري، على رأس أندية العالم الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن الحادي والعشرين حتى الآن.

فوق الأهلي (45 لقبا) على عدد كبير من الأندية الأوروبية، وفي مقدمتها بايرن ميونخ الذي ظفر بـ 44 لقبا.

وقال الحساب الرسمي لجلوب سوكر على موقع فيس بوك “الأندية الأكثر ألقابا في القرن 21، يتصدرها العملاق المصري، الأهلي برصيد 45 لقبا، يتبعه بايرن ميونخ برصيد 44 لقبا”.

وأشار حساب جلوب سوكر إلى أن الإحصائية نقلًا عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص.

وضمت القائمة بعد الأهلي وبايرن، لينكولن ريد أمبس من جبل طارق، ثم بورتو وبرشلونة وسيلتك وشاختار وأوكلاند سيتي وباريس سان جيرمان.

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